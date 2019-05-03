​В Instagram появился проект о трагедии Холокоста, снятый во Львове: видео

В социальной сети Instagram создали аккаунт Eva.Stories, что через Сторис рассказывает о жизни 13-летней Еве Хейман из Венгрии, которая погибла в Освенциме в 1944 году.

Об этом сообщает The New York Times.

Этот проект снимали во Львове. История основана на дневнике, который вела настоящая Ева во время Второй Мировой войны. Дневник нашла мама девушки, а через полсотни лет его опубликовали как книгу.

В Сторис в Instagram можно увидеть, как жила девушка до вторжения нацистских войск в Венгрию, а затем пребывания в еврейском гетто и дорогу в лагерь в Освенциме.

Последняя запись в дневнике Евы датирована 30 мая 1944. Убили ее в лагере 17 октября 1944 года.

Этот проект создали израильский миллионер Мати Кохави и его дочь Майя. Они прочитали несколько десятков дневников подростков времен Холокоста и в итоге выбрали Еву.

В общем история девушки состоит из 70 эпизодов. Их снимали во Львове в течение трех недель, в съемках принимали участие около 400 человек.

Как сообщал "Апостроф", 12 декабря в Комитете Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений была представлена концепция Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" (BYHMC).