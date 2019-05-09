В Турции прошел сильный снегопад: фото и видео майского "сюрприза"

8 мая в северной и западной частях Турции неожиданно выпал снег, в некоторых местах уровень покрова достиг 6 см.

Как сообщает CNN Turk, произошедшее в стране назвали "снежным сюрпризом".

Примечательно, что все туристические объекты на горе Улудаг, которая зимой является известным лыжным курортом, уже закрыты, а катание здесь было прекращено в связи с завершением сезона. После того, как выпал снег, сюда вновь стали съезжаться туристы.

"Люди едут на гору, чтобы насладиться красивыми зимними пейзажами", - сообщают местные издания.

Метеорологи говорят, что в ближайшее время здесь прогнозируется снижение температуры воздуха до -10 градусов Цельсия.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появились кадры заснеженных Карпат и поселков в горах на западе Украины, где несмотря на окончание весны еще сохраняется минусовая температура и часто идет снег.