​В Польше осквернили памятник украинцам, "украсив" его оскорблениями: фото

На кладбище в селе Фредрополь Подкарпатского воеводства (Польша) неизвестные уничтожили памятный крест, на котором висит табличка с фамилиями членов подполья из этого села.

Об этом сообщает издание украинского меньшинства в Польше "Наше слово".

На кресте краской написали с ошибками нецензурные выражения на польском языке: "Jbac UPA" "Mordercy kobiet i dzieci", "Stefan Bandera dziwka" и другие. Злоумышленники также закрасили краской таблицу с фамилиями повстанцев. Как отмечают деятели Объединение украинский в Польше (ОУП) из Перемышля, заметно, что кто-то пробовал ее сорвать.

"По моему мнению, это не только крест. Это могила. Там похоронены жители села, которые были в подполье", - говорит Мария Туцька, председатель перемиского отдела ОУП.

Разрушение обнаружили бывшие жители деревни, 5 мая поехали на кладбище. ОУП хочет подать заявление в прокуратуру по этому делу.

Сообщается, что это не первый подобный инцидент на этом кладбище. В ноябре прошлого года неизвестные уничтожили здесь две украинские могилы. Тогда повреждения также обнаружили бывшие жители села, которые приехали 1 ноября поставить лампадки на могилах близких. Эти два памятника возобновлено после уничтожения.

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Как сообщал "Апостроф", в Купянске Харьковской области неизвестные осквернили памятник погибшим воинам АТО.