RU   UA   EN  

воскресенье, 12 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Мир

Выборы президента 2019

Новости

12 мая

20:01
Лидер "Динамо" получил тяжелую травму и находится в палате интенсивной терапии: подробности
19:59
​Современные технологии и фруктовый сад: какой будет новая крыша Нотр-Дама
19:29
​Семь районов Киева оставят без горячей воды: адреса и сроки
19:28
Усик сделал громкое заявление о своей травме
18:58
​Авто в смятку: появились фото страшной аварии возле ТЦ в Киеве
18:43
"Манчестер Сити" завоевал титул чемпиона Англии
18:35
Порошенко наградил скандального экс-регионала
18:09
​В сети показали видео с опытными ворами, "работающими" на рынках в Киеве
17:39
​Стало известно об очередном позоре на 9 мая в России
17:10
"Манчестер Сити" или "Ливерпуль": кто станет чемпионом Англии - онлайн результаты
17:08
​Каким оружием Путин грозил миру на параде 9 мая: в США дали ответ
17:00
Гороскоп на завтра: успехи у Козерогов и трудности у Тельцов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Современные технологии и фруктовый сад: какой будет новая крыша Нотр-Дама

воскресенье, 12 мая 2019, 19:59
переглянути новину українською

Парижское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures предложило новую концепцию реконструкции крыши собора Парижской Богоматери, которая была разрушена во время пожара.

Об этом сообщает СNN, публикуя фото проекта.

Новый концепт крыши станет экологическим и предусматривает размещение фруктового сада.

Проект под названием Palingenesis разработал Винсент Каллебаут. Новая крыша будет состоять из стекла, дуба и углеродного волокна, а венчать крышу будет петух, найденный среди обломков после пожара.

Под шпилем планируют разместить фруктовый сад и огород, которые ежегодно смогут приносить до 21 тонны фруктов и овощей, а вырученные от их продажи средства можно направлять в поддержку бедных. Предполагается, что ухаживать за садом и огородом будут волонтеры из благотворительных организаций.

"Мы хотим представить трансцендентный проект, символ устойчивого и экологического будущего", — отмечают разработчики.

Как считают разработчики проекта, если их проект победит, возрожденный Нотр-Дам будет определять "новое лицо Церкви в XXI веке", представляя «более справедливые симбиотические отношения между человеком и природой".

Напомним, в апреле был объявлен международный конкурс среди архитекторов на реконструкцию крыши собора после пожара. 10 мая Национальное собрание Франции одобрило законопроект о реставрации собора. Согласно документу, работы будут проведены за счет пожертвований, а для людей, которые сделают свой финансовый вклад, предусмотрены налоговые льготы.

Как сообщал "Апостроф", пчелы, которые обитали в соборе Парижской Богоматери пережили пожар, уничтоживший большую часть его крыши и шпиль.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин задумал большую сделку с США по Украине: что нужно знать

Разменная монета или поле боя: что будет с Украиной

Люди устали от старой власти: соседка Украины выбирает неожиданного президента

Мир движется к третьей мировой войне: почему новый глобальный конфликт неизбежен

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: