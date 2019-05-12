​Современные технологии и фруктовый сад: какой будет новая крыша Нотр-Дама

Парижское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures предложило новую концепцию реконструкции крыши собора Парижской Богоматери, которая была разрушена во время пожара.

Об этом сообщает СNN, публикуя фото проекта.

Новый концепт крыши станет экологическим и предусматривает размещение фруктового сада.

Проект под названием Palingenesis разработал Винсент Каллебаут. Новая крыша будет состоять из стекла, дуба и углеродного волокна, а венчать крышу будет петух, найденный среди обломков после пожара.

Под шпилем планируют разместить фруктовый сад и огород, которые ежегодно смогут приносить до 21 тонны фруктов и овощей, а вырученные от их продажи средства можно направлять в поддержку бедных. Предполагается, что ухаживать за садом и огородом будут волонтеры из благотворительных организаций.

"Мы хотим представить трансцендентный проект, символ устойчивого и экологического будущего", — отмечают разработчики.

Как считают разработчики проекта, если их проект победит, возрожденный Нотр-Дам будет определять "новое лицо Церкви в XXI веке", представляя «более справедливые симбиотические отношения между человеком и природой".

Напомним, в апреле был объявлен международный конкурс среди архитекторов на реконструкцию крыши собора после пожара. 10 мая Национальное собрание Франции одобрило законопроект о реставрации собора. Согласно документу, работы будут проведены за счет пожертвований, а для людей, которые сделают свой финансовый вклад, предусмотрены налоговые льготы.

Как сообщал "Апостроф", пчелы, которые обитали в соборе Парижской Богоматери пережили пожар, уничтоживший большую часть его крыши и шпиль.