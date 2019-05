Во Франции на оживленной улице прогремел мощный взрыв: фото, видео и первые подробности

24 мая на пешеходной улице в Лионе (Франция) произошел взрыв,вследствие которого пострадали 8 человек, в том числе ребенок.

Об этом сообщают французские СМИ.

Из 8 пострадавших шесть получили легкие ранения, среди них 8-летняя девочка. Два человека получили серьезные ранения.

Причиной взрыва, по предварительным данным, стал заминированный сверток, пишет Progrès. Сообщается, что якобы взорвалась "бомба-посылка", начиненная гвоздями, шурупами и болтами.

#Breaking: Just in - Self improvised Explosive device exploded in the French city of #Lyon in #France leaving at least 6 people injured, Witness says i saw screws nails and bolts flying everywhere. - Developing story... pic.twitter.com/3liEpElxOK — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 24 мая 2019 г.

#Update: Just in - Video of the scene at the "rue Victor-Hugo" street in the French city of #Lyon, of French police officers and fire fighters were responding from the Explosion, Leaving at least 6 people injured. #France pic.twitter.com/oMpVUEO41y — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 24 мая 2019 г.

