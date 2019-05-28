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​Мужчина в неадеквате устроил смертельное нападение на школьниц в Японии: первые фото

вторник, 28 мая 2019, 07:28
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Неизвестный мужчина ранил ножом 19 человек на автобусной остановке в японском городе Кавасаки недалеко от Токио.

Об этом сообщают местные СМИ.

Нападение произошло у детского сада и школы, из-за чего пострадавшими оказались 13 школьниц в возрасте 6-7 лет.

Ученица первого класса, которая пострадала во время нападения, скончалась позже в больнице. Также умер 30-летний мужчина, который после нападения находился в больнице в состоянии "остановки сердца и легких".

Трое девочек в возрасте шести лет и 40-летняя женщина находятся в крайне тяжелом состоянии.

Сам преступник после нападения ударил себя ножом в плечо и потерял сознание. Вскоре он скончался в больнице.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 28 мая на Майдане Независимости в центре столицы произошла драка с поножовщиной, в ходе которой был ранен ножом 18-летний парень.

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