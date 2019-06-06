Смертельная "командировка": появились новые доказательства вины войск Путина в катастрофе MH17 на Донбассе

Появились новые доказательства причастности России к катастрофе MH17 на Донбассе.

Их можно найти в документах об обеспечении безопасности на дорогах общего пользования при передвижении российских войск в июне 2014 года, передает Новая газета.

Из бумаг следует, что более чем 170 военнослужащих подразделений ПВО РФ находились вблизи границы в Ростовской области в день, когда из установки ЗРК "Бук" был атакован рейс МН17. А 15 июля, за два дня до трагедии Boeing, они получили сухие пайки на 5 суток.

Напомним, авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года в небе над Донбассом, в 35 километрах от границы с Россией. Она унесла жизни 298 пассажиров, в том числе 80 детей.

Как сообщал "Апостроф", ранее Малайзия влипла в скандал с заявлением о крушении пассажирского Boeing на Донбассе.