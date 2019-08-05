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​В Британии выступили с предложением снова исключить Россию из ПАСЕ: подробности

понедельник, 05 августа 2019, 10:59
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Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть возвращения России к Парламентской ассамблеи Совета Европы в связи с массовыми задержаниями и избиениями демонстрантов в Москве.

Об этом написал в своем Facebook постоянный представитель Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.

"Всего несколько недель назад ПАСЕ проголосовала, чтобы восстановить права Федерации, и уже понятно, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ПАСЕ. Я надеюсь, что Комитет министров рассмотрит этот вопрос в сентябре и нам нужно будет вернуться к нему, когда ПАСЕ соберется на своей финальной пленарной сессии в начале октября. Картины, которые мы наблюдали (в Москве - ред.), являются недопустимыми и неслыханными", - подчеркнул он.

"Телевизионные сюжеты показывают, что методы, которые используются для "поддержания порядка" во время предвыборного этапа выборов в Московскую городскую думу, является вовсе не пропорциональны любой угрозы для общественного порядка. Жестокость, с которой дубинки используются мужчинами, которые могут не быть обычными офицерами полиции, однозначно крайне недопустима в любом цивилизованном обществе", - сказал Гейл.

Он отметил, что позиция подавляющего большинства парламентариев Великобритании, которые проголосовали против возвращения РФ в ПАСЕ - весьма понятна.

"Российская Федерация нарушает Конвенцию о правах человека, и реакция на мирные демонстрации четко показывает, почему подавляющее большинство членов делегации парламента Великобритании, из всех партий, продолжила сопротивляться восстановлению прав российской делегации и поддержала сохранение санкций до такого времени, как Российская Федерация будет намереваться и будет способна соблюдать положения Конвенции", - говорит Гейл.

Как сообщал "Апостроф", Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы сразу после аннексии украинского Крыма и начала военных действий на Донбассе в апреле 2014 года.

Вскоре она остановила уплату взносов в бюджет организации и устроила финансовый шантаж ПАСЕ. По состоянию на июнь 2019 года долг России перед бюджетом Совета Европы составлял около 75 млн евро, что вызвало финансовый кризис в организации.

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в организации без ограничений права голоса, что вызвало резкую реакцию Украины - украинская делегация решила прекратить свое участие в организации, кроме вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации.

Представители делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии зачитали заявление о совместных действиях в связи с кризисом в ПАСЕ, также они готовят общую резолюцию в связи с возвращением России в организацию. К ним присоединилась делегация Швеции.

1 июля Комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие в работе ПАСЕ. 2 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине, что вызвало резкую реакцию организации. Делегация ПАСЕ срочно уехала из Украины после заявления Парубия.

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