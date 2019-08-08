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Штурм дома экс-президента Кыргызстана: новые трагические подробности и видео

четверг, 08 августа 2019, 08:00
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Сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева отбили штурм спецназа около дома политика и готовятся к новому.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Активисты также захватили несколько бойцов спецназа. Они опровергли данные о захвате экс-президента и утверждают, что он находится дома. Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали, что Атамбаева задержали и увезли на вертолете. Сейчас сторонники Атамбаева забаррикадировались и ждут нового штурма.

Всего, по разным данным, дом бывшего главы государства защищают от нескольких сотен до двух тысяч человек. Во время штурма, по сведениям Минздрава страны, были ранены 36 человек, один человек погиб.

По информации издания "Аргументы и факты", глава областной милиции Кыргызстана Самат Курманкулов впал в кому после штурма дома Атамбаева. В настоящий момент ему сделали трепанацию черепа. Курманкулов находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Во время операции по задержанию он получил закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение и ушиб головного мозга тяжелой степени.

Также в эфире местного телеканала "Апрель" показали обращение Атамбаева. В частности, он отметил, что попытка его задержания была незаконной. Он призвал власти прекратить такие действия, потому что, по его словам, это "плохо кончится".

Министерство внутренних дел (МВД) КР распространило заявление, в котором отметило, что "в ходе расследования уголовного дела установлена прямая причастность экс-президента к незаконному освобождению Азиза Батукаева".

В ведомстве напомнили, что досудебное производство по факту незаконного освобождения криминального авторитета в 2013 году, продолжается.

"Согласно материалам уголовного дела, по прямому указанию Алмазбека Атамбаева, путем выставления подложного диагноза о тяжелой болезни, было организовано незаконное освобождение Азиза Батукаева", - говорится в релизе МВД.

Под председательством президента Сооронбая Жээнбекова утром 8 августа началось заседание Совета безопасности КР.

Как сообщал "Апостроф", в октябре 2017 года экс-премьер Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков победил на выборах президента страны.

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