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Австралию накрыло сильным снегопадом: посмотрите видео с реакцией кенгуру

вторник, 13 августа 2019, 00:03
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На юго-восток Австралии с пятницы, 9 августа, пришли снегопады, которые укрыли все приличным слоем снега.

Как отмечается, снегопад стал одним из самых мощных с 2015 года, пишет "Лига".

По данным местных СМИ, снегопад, сопровождающийся сильными порывами ветра, уже успел наделать беды. В частности, известно об одной погибшей женщине – на ее машину упало рухнувшее дерево. Также известно об еще нескольких пострадавших. Полиция уже опубликовала сообщение, в котором советует не выезжать на дороги без крайней необходимости.

Тем временем, главных австралийских любимчиков – кенгуру – сильнейший снегопад похоже совершенно не смутил. В сети стало популярным видео, на котором кенгуру беззаботно скачут по заснеженной равнине.

Как известно, в Австралии сейчас - зимний период.

Как сообщал "Апостроф", ранее в июле метровый слой снега накрыл город в Мексике.

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