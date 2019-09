Мертвец пошевелился: ученые сделали интересное открытие на "ферме трупов" в Австралии

Австралийская исследовательница, которая изучает методы определения времени, прошедшего после смерти, обнаружила, что трупы способны самопроизвольно двигаться.

Об этом сообщает AFP.

Как отмечается, определять посмертный интервал необходимо судмедэкспертам, чтобы узнать, например, когда именно произошло убийство. Обычно криминалисты опираются на тот факт, что скорость разложения тела зависит от температуры среды. В 2005 году американские ученые собрали данные о степени разложения по останкам 68 человек, сопоставили это с температурой среды и вывели зависимость, которая описывает изменения тела со временем при определенной сумме накопленных градусо-дней. Степень разложения в этом методе оценивается по 13-балльной шкале, от 1 (без изменений) до 13 (голая кость).

Элисон Уилсон из Центрального университета Квинсленда и ее коллеги обратили внимание, что этот метод еще не оценивали в условиях австралийского климата. Были эксперименты на свиньях, но их результаты вряд ли можно считать полностью релевантными для человека.

Ученые провели исследование на территории AFTER (Australian Facility for Taphonomic Experimental Research), учреждения, которое занимается изучением процессов разложения тел для улучшения качества судмедэкспертизы. Закрытая территория AFTER находится в штате Новый Южный Уэльс. Ученые поместили тело мужчины зрелого возраста, пожертвованное для AFTER, в клетку, которая защищала труп от падальщиков, и разместили в ней пять камер, которые делали по кадру каждые 30 минут. Впоследствии из снимков был собран таймлапс, чтобы можно было наглядно проследить за процессом разложения.

По прошествии шести месяцев останки разложились на 24 балла (эта сумма получилась из сложения баллов для головы и конечностей), ученые подвели итоги и опубликовали статью в журнале Forensic Science International: Synergy. В целом собранные данные показали, что метод, разработанный американскими учеными, работает. Среди других результатов были такие — сильнее всего процесс разложения шел по ночам, когда температура ниже. Объяснить это авторы не смогли, заключив, что для этого нужны дополнительные исследования.

Тем не менее, наблюдения они не прекратили, и обнаружили, что труп на какой-то стадии раскинул руки. Они связали это с тем, что процесс распада добрался до сухожилий. Ученые считают, что результаты их исследования помогут точнее определять посмертный интервал, а значит, обеспечивать права умерших и их родственников, включая возможность вернуть останки близким.

