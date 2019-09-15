RU  UA  EN

воскресенье, 15 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

15 сентября

12:09
"Укрзализныця" похвасталась новыми вагонами, но в сети нашли "зраду": фото
11:51
В Киеве пьяный водитель устроил гонки с полицией: опубликованы фото
11:45
Где смотреть онлайн Лион - Зенит: расписание трансляций
11:35
Остался один день бабьего лета: синоптики дали интересный прогноз на начало недели
11:20
В России устроили истерику из-за судна США в Черном море: что происходит, карта
10:45
Разведчик с позывным "Тритон" раскрыл новые детали операции по вывозу Цемаха с Донбасса
10:43
Вечная поза: всю мощь российской армии показали одним фото
10:19
Получит ли Украина новый кредит от МВФ: стали известны детали переговоров
10:03
Почувствовал себя Трюдо: сеть озадачило странное фото нардепа в Раде
09:59
Почти необитаемый остров: появились интересные фото пляжей в Крыму
09:32
В России произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом: первые подробности и фото
09:31
Где смотреть онлайн Динамо - Десна: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Мертвец пошевелился: ученые сделали интересное открытие на "ферме трупов" в Австралии

воскресенье, 15 сентября 2019, 04:37
переглянути новину українською

Австралийская исследовательница, которая изучает методы определения времени, прошедшего после смерти, обнаружила, что трупы способны самопроизвольно двигаться.

Об этом сообщает AFP.

Как отмечается, определять посмертный интервал необходимо судмедэкспертам, чтобы узнать, например, когда именно произошло убийство. Обычно криминалисты опираются на тот факт, что скорость разложения тела зависит от температуры среды. В 2005 году американские ученые собрали данные о степени разложения по останкам 68 человек, сопоставили это с температурой среды и вывели зависимость, которая описывает изменения тела со временем при определенной сумме накопленных градусо-дней. Степень разложения в этом методе оценивается по 13-балльной шкале, от 1 (без изменений) до 13 (голая кость).

Элисон Уилсон из Центрального университета Квинсленда и ее коллеги обратили внимание, что этот метод еще не оценивали в условиях австралийского климата. Были эксперименты на свиньях, но их результаты вряд ли можно считать полностью релевантными для человека.

Ученые провели исследование на территории AFTER (Australian Facility for Taphonomic Experimental Research), учреждения, которое занимается изучением процессов разложения тел для улучшения качества судмедэкспертизы. Закрытая территория AFTER находится в штате Новый Южный Уэльс. Ученые поместили тело мужчины зрелого возраста, пожертвованное для AFTER, в клетку, которая защищала труп от падальщиков, и разместили в ней пять камер, которые делали по кадру каждые 30 минут. Впоследствии из снимков был собран таймлапс, чтобы можно было наглядно проследить за процессом разложения.

По прошествии шести месяцев останки разложились на 24 балла (эта сумма получилась из сложения баллов для головы и конечностей), ученые подвели итоги и опубликовали статью в журнале Forensic Science International: Synergy. В целом собранные данные показали, что метод, разработанный американскими учеными, работает. Среди других результатов были такие — сильнее всего процесс разложения шел по ночам, когда температура ниже. Объяснить это авторы не смогли, заключив, что для этого нужны дополнительные исследования.

Тем не менее, наблюдения они не прекратили, и обнаружили, что труп на какой-то стадии раскинул руки. Они связали это с тем, что процесс распада добрался до сухожилий. Ученые считают, что результаты их исследования помогут точнее определять посмертный интервал, а значит, обеспечивать права умерших и их родственников, включая возможность вернуть останки близким.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", американские ученые в ходе своих исследований останков вымерших динозавров реконструировали последние дни их жизни.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Трамп освободит Иран от террористов - Али Реза Резазаде

Уже не торт: почему Украину не должно волновать участие России в "Большой семерке"

Путин - домой: на чем сошлись мировые лидеры во время саммита G7

Добро пожаловать, Russia: как Запад заигрывает с Путиным на глазах Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: