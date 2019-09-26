Под Европой обнаружили неизвестный ранее древний континент

Ученые выяснили, что в Средиземноморье сотни миллионов лет назад находился континент величиной в Гренландию.

Об этом сообщает CNN.

Большую часть суши обнаружили во время реконструкции эволюции сложной геологии Средиземноморского региона. Континент назывался Большая Адрия. Однако, континент просуществовал недолго. Около 130-150 миллионов лет назад в результате движения тектонических плит континент сместился и столкнулся с частью еще одного давнего континента - Лавразии.

В результате столкновения верхнюю часть Большой Адрии полностью содрало и с содранной слоя образовались горные хребты Европы - Альпы, Апеннины, Балканы, Греция и Турция, а основная часть континента опустилась вниз, под Европу. Таким образом, остатки континента теперь находятся под Италией, Ирландией и Хорватией.

Однако, ученым удалось воспроизвести движение тектонических плит благодаря компьютерной симуляции движения перед, во время и после погружения Большой Адрии под Европу.

Как сообщал "Апостроф", канадские ученые из Альбертского университета нашли под землей неизвестный ранее минерал.