Суда, презрения и смерти: сеть разозлили пожелания россиян для Путина, видео

Опрос на улицах Москвы в день рождения российского президента Владимира Путина вызвал бурную реакцию пользователей соцсетей.

Журналисты Радио Свобода опрашивали граждан на улицах российской столицы.

В ответах отсутствовала резкая критика российского президента, самым острым пожеланием было предложение уйти в отставку вместе со всей администрацией. Однако, в большинстве москвичи традиционно желали Путину здоровья, а также терпенья и целеустремленности.

Что бы вы пожелали президенту РФ в его день рождения? Опрос на улицах Москвы. Обсуждение темы - https://t.co/VSsh9nJrLr pic.twitter.com/SXmNas7qFP — Радио Свобода (@SvobodaRadio) 7 жовтня 2019 р.

Такие ответы участников опроса вызвали бурю негодования в сети.

"Требую отставки кгбшника. Он у меня 2 года пенсионных выплат отнять хочет. Я - за нового президента, который отменит пенсионный грабёж", "Лебединого озера. Целый день. 10 лет тв не смотрю. Но включу", "Суда, презрения и смерти", "Побыстрее встретиться с Ганди", - пишут в комментариях к видео пользователи соцсетей.

Как сообщал "Апостроф", ранее пользователей сети насмешило видео с Путиным в лесу в его день рождения.