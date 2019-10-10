Соединило небо с землей: очевидцы засняли в пустыне на видео гигантское торнадо

В среду, 9 окятбря, в пустынных районах Саудовской Аравии произошло редкое погодное явление.

В сети появилось видео торнадо, снятого случайными очевидцами.

Мощный вихрь, который словно соединил небо с землей, образовался в районе Джизан, на юго-западе Саудовской Аравии.





Местный профессор, который занимается проблемами климата, сообщил, что для формирования торнадо в этом пустынном районе полуострова нужны специфические погодные условия, которые формируются очень редко.

Возникновение торнадо также может свидетельствовать о глобальных изменениях климата, которые чувствуются также в Саудовской Аравии.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 8 октября, в небе над Тернополем наблюдали редкое природное явление - так называемую "холодную" радугу. Фото редкого явления опубликовали в сети.