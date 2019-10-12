В Японии бушует мощный тайфун: миллионы людей готовят к эвакуации, видео

В Японии объявили максимальный уровень опасности из-за бушующей стихии.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Новость".

В стране более 15 миллионов человек готовятся к эвакуации из-за тайфуна Хагибис. Это самая мощная стихия в Японии за последние 60 лет.

В стране также прекратили работу два аэропорта, закрыто метро и железная дорога.

Напомним, стихия забрала уже две жизни, а 60 человек получили травмы. Японское правительство предупредило, что шторм может быть самым сильным, обрушившимся на Токио с 1958 года. Во многих районах, включая популярный курортный город с горячими источниками Хаконе, уже зафиксировано рекордное количество осадков - 939,5 мм за сутки.

Как сообщал "Апостроф", 12 октября на Японию обрушилась мощная непогода в виде тайфуна и торнадо.