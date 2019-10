Стало известно о разрушительных последствиях тайфуна в Японии: фото и видео

Вследствие бушующей стихии в Японии погибли два человека, также десятки людей ранены.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на агентство Reuters.

Мощный тайфун Хагибис обрушился на столицу Японии, принеся с собой самые сильные дожди и ветры за последние 60 лет. В результате он забрал уже две жизни, а 60 человек получили травмы. Кроме того, власти рекомендуют эвакуироваться 6 миллионам людей.

Японское правительство предупредило, что шторм может быть самым сильным, обрушившимся на Токио с 1958 года. Во многих районах, включая популярный курортный город с горячими источниками Хаконе, уже зафиксировано рекордное количество осадков - 939,5 мм за сутки.

Typhoon #Hagibis has turned more to the NE and the eye with ~150km/h winds is now forecast to arrive at #Tokyo around 9pm tonight local time.



An updated full high def version of this video can be found here: https://t.co/IuVTL2Oi9b



Take care everyone in Japan#TyphoonHagibis pic.twitter.com/8z83rE8AHP