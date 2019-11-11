В Польше обиделись на Netflix из-за сериала про украинца

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился с письмом к руководству компании Netflix с требованием исправить показанную в документальном сериале про украинца Ивана Демьянюка карту Польши с нацистскими концентрационными лагерями.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я написал письмо главе Netflix Риду Гастингсу об исторических неточностях в кинопроизводстве на этой платформе. Возможно, для их создателей это несущественные ошибки, но они очень вредны для Польши, и наша задача – решительно ответить", - сообщил польский премьер в Facebook.

Моравецкий заявил, что "некоторые материалы, доступные на платформе Netlix, неточны в той степени, что "они прикрывают факты и отбеливают реальных виновников преступлений".

В частности, внимание польских властей привлек документальный сериал "Дьявол по соседству", который рассказывает историю выходца из УССР Ивана Демьянюка, охранника концлагеря Треблинка. По мнению Моравецкого, карта, на которой показаны немецкие концентрационные лагеря, якобы искажает историческую ситуацию и предполагает, что Польша несет ответственность за создание и управление лагерями и совершенные в них преступления.

"Моя страна в то время даже не существовала как независимое государство, и в этих лагерях были убиты миллионы поляков. По этой причине этот элемент серии представляет собой не что иное, как переписывание истории", - написал польский премьер-министр.

"Я считаю, что эта ужасная ошибка была допущена непреднамеренно. И я надеюсь, что вы сможете исправить ее как можно скорее, изменив карту или проинформировав подписчиков об ошибке другим способом", - подчеркнул Моравецкий.

Как сообщал "Апостроф", год назад в Польше было начато расследование в отношении украинских разработчиков из-за компьютерной игры "Цена свободы" о нацистском концентрационном лагере.