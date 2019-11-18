В ход идут дубинки и водометы: в Грузии начались жесткие столкновения у парламента, видео

В Тбилиси (Грузия) люди устроили митинг под зданием парламента, а полиция в ответ перешла к силовым действиям.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ВВС.

Правоохранители дали митингующим 30 минут, чтобы они покинули территорию у парламента, здание которого заблокировали. Участники акции встретили спецназ с поднятыми руками в знак своих мирных намерений.

"Мы против насилия", - сказали в громкоговоритель митингующие.

Однако полицейские начали использовать для разгона протестующих водометы и дубинки.

Ранее МВД Грузии распространило заявление с требованием к лидерам оппозиции прекратить незаконные действия. Лидеры оппозиции отказываются выполнять требования полиции.

"Мы обладаем мандатом народа, который считает, что действующий парламент может возобновить работу только лишь подписанием заявления о роспуске правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе", - заявил журналистам лидер оппозиционной партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе.

Напомним, накануне в столице Грузии началась протестная акция с требованием роспуска парламента и назначения досрочных выборов.

Как сообщал "Апостроф", в Гонконге продолжаются массовые протесты, которые переросли в жесткое противостояние митингующих и силовиков. В частности, жесткие стычки произошли возле окруженного военными Политехнического университета.