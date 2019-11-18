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Жгут мосты и бросают камни: Гонконг охватили массовые протесты, видео

понедельник, 18 ноября 2019, 07:25
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В Гонконге продолжаются массовые протесты, которые переросли в жесткое противостояние митингующих и силовиков. В частности, жесткие стычки произошли возле окруженного военными Политехнического университета.

Как пишут местные издания, сотни студентов забаррикадировались в университете 15 ноября, после чего здание окружили правоохранители. Силовики применили слезоточивый газ и водометы, а митингующие бросали в ответ камни и "коктейли Молотова".

Десятки участников акции были арестованы по обвинениям, связанным с беспорядками.

В ночь на понедельник в здании университета начались новые жестокие схватки, в ходе которых митингующие подожгли пешеходный мост, который соединяет станцию метро и кампус университета.

Также известно, что участники митингов подожгли бронеавтомобиль спецназовцев.

Напомним, что 18 октября во время протестов в Барселоне (Испания) протестующие снова сошлись в жестоких схватках с правоохранителями.

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