Жгут мосты и бросают камни: Гонконг охватили массовые протесты, видео

В Гонконге продолжаются массовые протесты, которые переросли в жесткое противостояние митингующих и силовиков. В частности, жесткие стычки произошли возле окруженного военными Политехнического университета.

Как пишут местные издания, сотни студентов забаррикадировались в университете 15 ноября, после чего здание окружили правоохранители. Силовики применили слезоточивый газ и водометы, а митингующие бросали в ответ камни и "коктейли Молотова".

Десятки участников акции были арестованы по обвинениям, связанным с беспорядками.

В ночь на понедельник в здании университета начались новые жестокие схватки, в ходе которых митингующие подожгли пешеходный мост, который соединяет станцию метро и кампус университета.

Также известно, что участники митингов подожгли бронеавтомобиль спецназовцев.

Jesus! An armoured vehicle of the #HongKong police tries to break into the Poly University gets literally bombarded with molotov cocktails pic.twitter.com/NDybGIXNIs