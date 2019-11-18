Жгут мосты и бросают камни: Гонконг охватили массовые протесты, видео

В Гонконге продолжаются массовые протесты, которые переросли в жесткое противостояние митингующих и силовиков. В частности, жесткие стычки произошли возле окруженного военными Политехнического университета.
Как пишут местные издания, сотни студентов забаррикадировались в университете 15 ноября, после чего здание окружили правоохранители. Силовики применили слезоточивый газ и водометы, а митингующие бросали в ответ камни и "коктейли Молотова".
Десятки участников акции были арестованы по обвинениям, связанным с беспорядками.
В ночь на понедельник в здании университета начались новые жестокие схватки, в ходе которых митингующие подожгли пешеходный мост, который соединяет станцию метро и кампус университета.
Также известно, что участники митингов подожгли бронеавтомобиль спецназовцев.
Jesus! An armoured vehicle of the #HongKong police tries to break into the Poly University gets literally bombarded with molotov cocktails pic.twitter.com/NDybGIXNIs— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 17, 2019
#HongKong: entire staircase burning down at #PolyUniversity pic.twitter.com/ecynMvgyXI— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 17, 2019
Напомним, что 18 октября во время протестов в Барселоне (Испания) протестующие снова сошлись в жестоких схватках с правоохранителями.