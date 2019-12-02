Запуск нового газопровода Россией высмеяли меткой карикатурой

Запуск Россией нового восточного газопровода "Сила Сибири", который будет импортировать голубое топливо в Китай, высмеяли меткой карикатурой.

Рисунок разместило издание Deutsche Welle в Twitter.

На карикатуре Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пьет голубой коктейль из трубочки, на которой написано название газопровода. Таким образом автор намекает, что выгоду от нового проекта получит китайская сторона и отнюдь не рядовые налогоплательщики, за средства которых и велись работы по сооружению нового газопровода.

Политические карикатуры российского художника Сергея Елкина - автора рисунка - почти ежедневно появляются на онлайн-страницах медиакомпании Deutsche Welle. В мае 2017 года он стал одним из лауреатов премии независимой журналистики в Восточной Европе Free Media Award, которой фонд Fritt Ord в Осло и фонд Die Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius в Гамбурге награждают независимых журналистов и СМИ.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что возможное объединения России и Беларуси в одно государство высмеяли едкой карикатурой . Ее разместил Андрей Петренко на странице в Twitter.