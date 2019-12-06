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В Альпах обнаружили базу российских шпионов: всплыли резонансные подробности

пятница, 06 декабря 2019, 03:15
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Расследование покушения на Скрипалей, начатое весной 2018 года разведывательными службами Великобритании, Франции и Швейцарии, позволило составить список из пятнадцати офицеров российской военной разведки и обнаружить во французских Альпах базу российских шпионов.

Об этом сообщает французское издание Le Monde.

По данным журналистов, западные спецслужбы вышли на след 15 агентов Главного управления Генштаба России (ранее — ГРУ), один из которых был причастен к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Они приехали из Лондона, Москвы, Испании и Швейцарии и некоторый период проживали во Франции.

В качестве тайного прибежища в период с 2014 по 2018 год, как утверждают журналисты французского издания, использовались небольшие города на юго-востоке страны, в том числе Аннмасс, Шамони и Эвиан-ле-Бен. Предполагается, что российские разведчики использовали французские Альпы в качестве базы для проведения операций по всей Европе.

Изъять оружие или другие вещественные улики агентам западных спецслужб не удалось.

Как сообщал "Апостроф", главнокомандующий Вооруженных сил Украины, начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак считает, что Крым нужен России исключительно как военная база для угрозы Европе.

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