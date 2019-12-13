Столб дыма виден на километры: в Москве вспыхнул крупный пожар, видео

На юге Москвы возле Варшавского шоссе вспыхнул мощный пожар, горят склады.

Об этом сообщает Life Shot.

Огромный чёрный столб дыма с вырывающимися языками пламени в столице России Москве видно на километры вокруг.

Там сейчас полыхают склады.

На место едут экстренные службы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе произошел пожар в магазине неподалеку от сгоревшего лицея экономики.

Также, ночной пожар в одной из многоэтажек города Харькова унес жизнь 33-летней женщины. Трое детей госпитализированы из сгоревшей квартиры с отравлением угарным газом.