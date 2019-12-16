В Германии решили бороться с гололедом с помощью рассола

В Германии решили бороться с гололедом при помощи рассола, который остался от соленых огурцов.

Об этом сообщают СМИ.

Эта идея пару лет назад осенила сотрудников фирмы-производителя солений и горчицы Develey из городка Дингольфинг, когда они посетили находящуюся по соседству дорожную службу.

По планам пилотного проекта, рассола должно хватить на обработку около 1500 км дорог, что позволит сэкономить примерно 7 тонн соли.

Develey гордится безотходным производством, хотя ей и приходится задействовать дополнительных сотрудников, чтобы вдвое - с 10-11% до 20-21% - увеличить концентрацию соли в растворе. Зато можно сэкономить на очистке отработанной воды и показать другим компаниям пример, как "ради экологии становится возможным всё", уверен глава Develey Томас Хубер (Thomas Huber).

Кстати, в баварском правительстве проект уже похвалили за то, что он позволяет сократить объем соли, попадающей в окружающую среду.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились невероятные фото замерзшего в Карпатах водопада.