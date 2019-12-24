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Рабов воспитывают с детства: в сети появилось показательное видео из России

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Рабов воспитывают с детства: в сети появилось показательное видео из России

вторник, 24 декабря 2019, 03:10
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В сети распространяется видео с российской школы, где спецназовцы перед учениками отрабатывали боевые приемы.

Видео разместил на странице в Twitter военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан.

"Обычный детское мероприятие в школе. Рабов начинают воспитывать с детства. Такая досадная судьба, но меняться они не хотят. Холопы - это навсегда", - подписал видео Анатолий Штефан.

На кадрах спецназовцы ОМОНа тренируются с резиновыми палками и металлическими щитами. Между тем, дети в зале скучают и зевают, наблюдая такое действо. Вверху, над головами учеников учителя натянули бумажные транспаранты с лозунгами "Жизнь - Родине, честь - никому".

Как стало известно позже, инцидент произошел в школе номер 21 города Златоуста Челябинской области РФ. На церемонию посвящения в кадеты администрация школы пригласила группу быстрого реагирования исправительной колонии номер 25.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Симферополе (оккупированный Российской Федерацией Крым) дети играют в жестокие "игры", "тренируясь" убивать.

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