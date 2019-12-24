Рабов воспитывают с детства: в сети появилось показательное видео из России

В сети распространяется видео с российской школы, где спецназовцы перед учениками отрабатывали боевые приемы.

Видео разместил на странице в Twitter военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан.

"Обычный детское мероприятие в школе. Рабов начинают воспитывать с детства. Такая досадная судьба, но меняться они не хотят. Холопы - это навсегда", - подписал видео Анатолий Штефан.

На кадрах спецназовцы ОМОНа тренируются с резиновыми палками и металлическими щитами. Между тем, дети в зале скучают и зевают, наблюдая такое действо. Вверху, над головами учеников учителя натянули бумажные транспаранты с лозунгами "Жизнь - Родине, честь - никому".

Как стало известно позже, инцидент произошел в школе номер 21 города Златоуста Челябинской области РФ. На церемонию посвящения в кадеты администрация школы пригласила группу быстрого реагирования исправительной колонии номер 25.

Звичайний дитячий захід у школі в роіссі. Рабів починають виховувати ще з дитинства. Така прикра доля, але змінюватися вони не хотять. Холопи то назавжди...

телеграм-канал https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/cIncSqWar3 — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) 23 декабря 2019 г.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Симферополе (оккупированный Российской Федерацией Крым) дети играют в жестокие "игры", "тренируясь" убивать.