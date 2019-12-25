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Пентагон задумал масштабный план противостояния России и Китаю: задействуют тысячи военных

среда, 25 декабря 2019, 17:14
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В министерстве обороны США планируют глобальную передислокацию войск для противостояния России и Китаю.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на проинформированные источники.

В публикации американского издания сказано, что министр обороны Марк Эспер взвешивает предложения о значительном сокращении или даже полном выводе американских войск из Западной Африки. Такие намерения Пентагона вызваны стремлением сократить количество миссий, которые ведут борьбу с удаленными террористическими группами, и сосредоточиться на противостоянии с так называемым великими державами - Россией и Китаем.

В частности, американцы планируют оставить свою самую большую базу в Нигере, а также отозвать поддержку французских войск, которые борются с исламистами в Нигере, Мали и Буркина-Фасо. Кроме того, возможно состоится значительное сокращение американского военного присутствия на Ближнем Востоке: министр Эспер намерен вывести половину из 5-тысячного контингента в Ираке и треть из 13-тысячного контингента в Афганистане.

"Окончание бесконечных войн США" было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа в 2016 году. После терактов 11 сентября 2001 года CША стали участвовать в многочисленных антитеррористических операциях по всему миру, около 200 тысяч американских военнослужащих в настоящее время размещены за рубежом.

Тем не менее Пентагон не рассматривает возможность уменьшения количества контингента за пределами США, а размышляет над передислокацией тысяч военнослужащих.

Как сообщал "Апостроф", ранее из США тайно выслали двух китайских дипломатов, которых подозревают в шпионаже.

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