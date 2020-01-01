Огромные морские животные едва не утопили яхту: опубликовано курьезное видео

У побережья Вашингтона, США, заметили лодку, на которой восседало двое огромных морских львов.

Соответствующее видео опубликовал в Instagram пользователь Джошуа Филлипс.

Судя по всему, морские млекопитающие немного устали и решили передохнуть на борту небольшого судна. Лодка оказалась не готова принимать таких увесистых пассажиров и едва не затонула.

Вес взрослой особи морского льва может достигать от 300 кг до одной тонны.

В комментариях обратили внимание на то, что лодка – старая и проржавевшая в некоторых местах. Некоторые пользователи предположили, что владелец лодки специально привлек львов и попытался таким образом ее утопить, чтобы получить за лодку страховку.

Как ранее сообщал "Апостроф", в США береговая охрана спасла собаку, которая уплыла далеко в море.