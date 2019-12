В США береговая охрана спасла собаку, которая уплыла далеко в море

У побережья Флориды бригада береговой охраны спасла собаку, уплывшую в море. О необычной спасательной операции, которая завершилась благополучно, пишет издание People.

Команда береговой охраны США в Форт-Майерс-Бич во время вечернего патрулирования получила "сигнал от щенка в беде". Чтобы обнаружить пострадавшего, понадобились усилия нескольких членов экипажа.

На видео, опубликованном в Twitter, видно, как пес плывет в море вдали от пляжа, когда спасатели приближаются к нему на своей лодке. Они вытащили его из воды и вернули на берег, где он воссоединился со своей семьей. Чтобы выловить испуганную собаку из моря, экипажу пришлось преградить ему путь к отступлению своей лодкой.

"Как дела, приятель? - спрашивает спасатель. - Ты лучший человек, которого я когда-либо спасал".

What could’ve been a ruff day for this pooch turned out to be quite the tail!



A crew from Station Ft. Myers Beach was out training when they received a call of a pup in distress. They pulled him out of the water and returned him to shore where he was reunited with his family. pic.twitter.com/cmSwGUFt5L