В США береговая охрана спасла собаку, которая уплыла далеко в море

У побережья Флориды бригада береговой охраны спасла собаку, уплывшую в море. О необычной спасательной операции, которая завершилась благополучно, пишет издание People.

Команда береговой охраны США в Форт-Майерс-Бич во время вечернего патрулирования получила "сигнал от щенка в беде". Чтобы обнаружить пострадавшего, понадобились усилия нескольких членов экипажа.

На видео, опубликованном в Twitter, видно, как пес плывет в море вдали от пляжа, когда спасатели приближаются к нему на своей лодке. Они вытащили его из воды и вернули на берег, где он воссоединился со своей семьей. Чтобы выловить испуганную собаку из моря, экипажу пришлось преградить ему путь к отступлению своей лодкой.

"Как дела, приятель? - спрашивает спасатель. - Ты лучший человек, которого я когда-либо спасал".

What could’ve been a ruff day for this pooch turned out to be quite the tail!



A crew from Station Ft. Myers Beach was out training when they received a call of a pup in distress. They pulled him out of the water and returned him to shore where he was reunited with his family. pic.twitter.com/cmSwGUFt5L — U.S. Coast Guard (@USCG) 5 декабря 2019 г.

Команда сфотографировала мокрого и напуганного пса перед тем, как вернуть его на берег.

"Что за день! Благодаря опыту экипажа в перехвате несоответствующих судов и поиске людей в воде наша "звезда вечера" была благополучно найдена и возвращена своему владельцу!" - отчиталась на Facebook станция береговой охраны США в Форт-Майерс-Бич.

Напомним, что в апреле 2019 года рабочие на нефтяной вышке в Сиамском заливе спасли собаку, плывшую в 84 км от берега. Рабочие опустили веревку в воду и вытянули пса на платформу.

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