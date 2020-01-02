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Экс-глава Renault совершил необычный побег, использовав музыкантов: все детали и заявление магната

четверг, 02 января 2020, 21:26
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Глава совета директоров и гендиректор автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, который в конце декабря сбежал из-под домашнего ареста, заявил о том, что родственники непричастны к организации его побега из Японии в Ливан, а все организовать ему помогли участники музыкальной группы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Wall Street Journal.

В Японии Гону предъявили обвинения по четырем статьям, включая сокрытие доходов и незаконное обогащение. Мужчина находился под домашним арестом в доме. 31 декабря Гон заявил, что сбежал в Ливан от японского "неправосудия и политических гонений". И помогли ему в этом музыканты, которые накануне играли концерт в его доме. Гона вывезли со страны в футляре от музыкального инструмента. Затем его якобы доставили в Турцию, откуда он улетел в Ливан на частном самолете.

Тем временем французская газета Le Monde также утверждает, что Карлосу Гону помогла сбежать его жена. К этому якобы причастны ее братья, у которых есть связи в Турции. Сам мужчина эту версию опровергает.

"Утверждения СМИ о том, что моя жена Кэрол и другие члены моей семьи сыграли роль в моем отъезде из Японии, лживы и не соответствуют действительности. Свой отъезд организовал я сам. Моя семья не играла никакой роли", - сказал бизнесмен.

"Апостроф" уже сообщал о том, что Гон много лет занижал размер своих премий в отчетах для Токийской фондовой биржи и использовал активы компании в личных целях.

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