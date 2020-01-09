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Ирану нужно возмездие: эксперт указал на важный нюанс с ракетной атакой на базы США

четверг, 09 января 2020, 09:45
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В Иране утверждают о значительных потерях американцев от удара по военным базам США в Ираке, чтобы удовлетворить запрос исламского общества на равнозначное возмездие за гибель генерала Сулеймани.

Такое мнение высказали опрошенные "Апострофом" эксперты.

По словам главного консультанта отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николая Белескова, победные реляции иранской власти являются только пропагандой. Официального подтвержения жертв со стороны Министерства обороны США нет.

"Если бы потери были, то уже просочилась бы информация из атакованных американских баз. Да и Трамп не молчал бы, и если не через официальное заявление, то через Twitter комментировал бы события. Все это дает основания считать, что потерь с американской стороны нет", - пояснил эксперт.

Вероятно, план Ирана состоял именно в том, чтобы ответить на ликвидацию Сулеймани так, чтобы не перейти порог эскалации.

Как считает директор Института востоковедения НАНУ Александр Богомолов, оставить без ответа американскую спецоперацию, которая завершилась гибелью Сулеймани, у иранского режима не было возможности, в первую очередь, по внутриполитическим причинам.

"Иран является исламской республикой, и исламское право является важным источником легитимности для правящего режима. И очень важное место в исламском праве занимает принцип равнозначного возмездия, также известный как "око за око". Если бы Тегеран оставил убийство Сулеймани без равнозначного ответа, то по легитимности режима был бы нанесен критический удар. Поэтому Тегеран будет и дальше рассказывать о жертвах среди американцев, чтобы удовлетворить внутриполитический запрос на возмездие", - заметил эксперт.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Иран наносит ответный удар: каким будет второй шаг Трампа.

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