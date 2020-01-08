Иран наносит ответный удар: каким будет второй шаг Трампа

Ближний Восток вновь стал источником тревожных новостей. Сегодня ночью на американские базы Ираке под радостные комментарии Тегерана упали ракеты Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР). Иран осуществил обещанное возмездие за ликвидацию генерала Сулеймани, а весь мир замер в ожидании дальнейшей эскалации. "Апостроф" проанализировал ситуацию в поисках ответа на вопрос: являемся ли мы свидетелями начала полномасштабной войны, или же США и Иран и далее продолжат заниматься ритуальными движениями, рассчитанными исключительно на внутреннего потребителя.

Пощечина США и возмездие за Сулеймани

Гибель генерала Иранского Корпуса Стражей Исламской Революции Касема Сулеймани в результате американского авиаудара несколько дней назад не на шутку переполошила весь мир. На фоне и так крайне напряженных американо-иранских отношений запахло жареным. Тегеран пообещал жестоко отомстить за смерть известного деятеля, которого в стране считают национальным героем. Над центральной мечетью страны был поднят красный флаг мести. И в ночь на 8 января иранский ответ прозвучал. По американским авиабазам в Ираке Эрбиль, Айн Асад, а по некоторым сообщениям, и по авиабазе Тажди вблизи Багдада, было выпущено от 15 до 35 ракет. За их запуском с командного пункта КСИР лично наблюдал аятолла Хаменеи и триумфально назвал произошедшее "пощечиной Соединенным Штатам". Иранские СМИ поспешили разнести весть о гибели 80 и ранении более 200 американских военных. Впрочем, наряду с радостными сообщениями о "мести за Сулеймани" от иранского МИД также прозвучали и месседжи о "нежелании войны", и соответствующее обращение даже было направлено в Совбез ООН.

Показательно, что Штаты отреагировали на откровенную атаку довольно сдержанно и формально. По тревоге была поднята авиация из американских баз в Аравии, но немного покружив в небе она вернулась на землю. В Белый Дом прибыли госсекретарь Майк Помпео и высшие военные чины, а Трамп даже собирался делать срочное обращение к нации, но потом передумал и пошел спать. Правда, перед сном президент США все же успел за свой любимый канал коммуникации - Twitter - сообщить миру о том, что "все нормально", и Штаты имеют все возможности и средства, чтобы ответить Ирану. И пока американский президент отдыхает, мир задается вопросами о том, что же произошло в темноте иракской ночи?

Почему Америка молчит?

Удивительно спокойная реакция Соединенных Штатов, а также отсутствие каких-либо подтверждений о потерях американцев со стороны Министерства обороны США свидетельствуют, что жертв со стороны американского персонала и военных не было, несмотря на победные реляции со стороны Тегерана. Более того, вероятно, что задумка избежать жертв изначально была в основе плана этой атаки.

Сбитая иранская ракетаФото: Getty images

"Без привычного порядка, когда Министерство обороны сначала заявляет о наличии потерь, а позже объявляет конкретные данные по количеству погибших, иранские заявления - не более чем пропаганда. Если бы потери были, то уже просочилась бы информация из атакованных американских баз. Да и Трамп не молчал бы, и если не через официальное заявление, то через Twitter комментировал бы события. Все это дает основания считать, что потерь с американской стороны нет. Более того, именно таким, скорее всего, и был план Ирана. Ему необходимо было ответить на ликвидацию Сулеймани, но так, чтобы не перейти порог эскалации", - пояснил "Апострофу" главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

Таким образом, идти на чрезмерную эскалацию с Соединенными Штатами - а такая в случае гибели десятков американцев была неизбежна - Тегеран не мог. Но и оставить без ответа американскую спецоперацию, которая завершилась гибелью Сулеймани, у иранского режима также не было возможности, в первую очередь, по внутриполитическим причинам.

"Иран является исламской республикой, и исламское право является важным источником легитимности для правящего режима. И очень важное место в исламском праве занимает принцип равнозначного возмездия, также известный как "око за око". Если бы Тегеран оставил убийство Сулеймани без равнозначного ответа, то по легитимности режима был бы нанесен критический удар. Поэтому Тегеран будет и дальше рассказывать о жертвах среди американцев, чтобы удовлетворить внутриполитический запрос на возмездие", - рассказал "Апострофу" директор Института востоковедения НАНУ Александр Богомолов.

На границе между эскалацией и переговорами

Таким образом, американцы убили Сулеймани а Иран нанес четко размеренный ответный удар, который удовлетворяет и внутренний антиамериканский запрос, и не дает оснований США идти на эскалацию конфликта. И Вашингтон, и Тегеран постоянно обмениваются угрозами, и одновременно не устают повторять о готовности к переговорам и нежелании воевать. А мир задается вопросом: чем же стала сегодняшняя атака Ирана - точкой в конфликте или его поворотной точкой, которая погрузит весь регион в пламя войны?

С одной стороны, запрос на деэскалацию объединяет и Вашингтон, и Тегеран. Более того, создается впечатление, что обе стороны уже достигли своих целей.

"США нужно было продемонстрировать готовность применять силу после того, как в 2018-2019 годах они "проглотили" целый ряд инцидентов со стороны Ирана. И начать новые переговоры именно с позиции силы. Ирану было важно не оставить американский удар без ответа, но и не перейти порог конвенциональной эскалации, которую Тегеран просто не выдержит. Логичным следующим шагом выглядит возобновление переговорного процесса, например, в Омане, который уже был площадкой для контактов США и Ирана", - отметил Николай Белесков.

Николай Белесков:"США нужно было продемонстрировать готовность применять силу"Фото: Getty images

С другой стороны, вероятность эскалации остается очень значительной, ведь главная цель американского давления на Иран может быть неприемлемым для режима, который правит в Тегеране.

"Обама во время переговоров с Ираном хотел только одного - отказа от ядерной программы. Трамп же хочет отказа Ирана от своей агрессивной внешней политики в регионе. А на это Тегерану будет практически невозможно идти без подрыва внутренней стабильности. Тем более, в стране хватает сил, которые только и ждут, когда режим поколеблется. Достичь своих целей Соединенным Штатам будет очень трудно, а потому чрезмерная эскалация остается достаточно вероятным сценарием", - убежден Александр Богомолов.

Также не стоит забывать еще один важный момент - президентские выборы в США, которые состоятся осенью этого года. Трамп настроен решительно. И во время избирательной кампании ему любой повод, чтобы заручиться как можно более широкой поддержкой населения США. Учитывая это, можно спрогнозировать, что хозяин Белого дома пойдет на полноценную военную операцию в Иране в случае, если соответствующие социологические замеры покажут, что американцы действительно хотят войны. Если нет - то все ограничится лишь регулярным бряцанием оружия...

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