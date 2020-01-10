В Мексике 12-летний ученик устроил бойню в школе: подробности и фото

В Мексике ученик шестого класса пришел в школу с огнестрельным оружием и устроил кровавую бойню.

Об этом сообщает местный телеканал UNO TV.

12-летний мальчик застрелил двух человек и ранил еще по меньшей мере шестерых - пятерых учеников и одного преподавателя. После этого он покончил с собой. Пострадавших госпитализировали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Известно, что преступник жил со своей бабушкой. В здание школы он пронес две единицы огнестрельного оружия.

Как сообщал "Апостроф", 14 ноября 2019 года в США (Санта-Кларита, штат Калифорния) произошла новая стрельба в школе, в результате которой по меньшей мере шесть человек ранены.