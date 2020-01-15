В США произошло серьезное ЧП с самолетом, летевшим над школами: опубликовано видео

В США самолет сбросил авиационное топливо над районом, где находятся школы, в результате пострадали люди.

Об этом сообщает телеканал ВВС.

Керосин из топливных баков самолета Boeing 777-200, который совершал экстренную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса, рассеялся над населенным районом, где находились шесть школ. Топливо попало на людей, в частности, на детскую площадку.

В результате ЧП пострадали минимум 60 детей и взрослых. Они обратились за медицинской помощью с жалобами на трудности с дыханием и раздражение кожи.

В момент происшествия два класса начальной школы в Кудахи - пригород Лос-Анджелеса в 26 км от аэропорта - были на прогулке. Медики, вызванные в школу, сообщили, что ущерб для здоровья был невелик. Госпитализировать никого из пострадавших в шести школах не пришлось.

Мэр Кудахи заявила, что крайне огорчена инцидентом: "Это начальная школа, это маленькие дети".

Отмечают, что рейс Delta 89 вылетел из Лос-Анджелеса в Шанхай, но из-за поломки в двигателе экипаж принял решение срочно вернуться. Авиакомпания Delta Airlines, в свою очередь, официально подтвердила, что сброс топлива понадобился для уменьшения веса самолета перед экстренной посадкой. Приземление лайнера прошло удачно, пострадавших среди пассажиров и экипажа нет.

По словам пресс-секретаря американской Федеральной авиационной администрации Аллена Кенитцера, для каждого крупного аэропорта в США тщательно прописана процедура освобождения топливных баков.

"Инструкция требует, чтобы топливо сбрасывалось над специально выделенными для этого ненаселенными районами и, как правило, на большей высоте, чтобы керосин рассеялся и распался на частицы до того, как достигнет земли", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в результате попадания самолета рейса Москва - Бангкок авиакомпании "Аэрофлот" в воздушную яму были травмированы 25 человек.