Впервые в истории президентом Греции стала женщина: что о ней известно

Бывшая глава Государственного совета (Верховного административного суда) Греции Катерина Сакелларопулу в среду, 22 января, была избрана греческим парламентом президентом страны.

Об этом сообщает издание Ekatimerini.

Женщины никогда раньше не занимали должность президента Греции. 63-летнюю Катерину Сакелларопулу поддержали депутаты от правящей партии "Новая демократия", левая оппозиция "СИРИЗА" и левоцентристское движение "Альянс за перемены" — в целом 261 из 300 членов парламента.

В полномочия президента, которые в Греции сильно ограничены и имеют в значительной мере церемониальную функцию, Катерина Сакелларопулу вступит 13 марта, когда закончится срок действующего президента Прокописа Павлопулоса.

Екатерина Сакелларопулу родилась в Салониках и в 1978 году окончила юридический факультет Афинского университета. С 1989 по 1990 год она посещала аспирантуру по конституционному и административному праву в университете Сорбонны.

В 1982 году началась ее карьера в Высшем административном суде Греции – Государственном совете, где она начала службу докладчиком. В 2000 году она стала советником, а в 2015 году – вице-президентом Государственного совета. В октябре 2018 года заняла пост председателя Государственного совета.

Сакелларопулу такоже была на руководящих должностях Ассоциации судейских работников Госсовета, в 2015-2019 годах была президентом научного объединения "Греческое общество экологического права".

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