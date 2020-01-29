RU  UA  EN

среда, 29 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

29 января

22:24
В Украине провели зрелищные марши в честь героев Крут: фото и видео
21:27
Ученые раскрыли секрет странной аномалии, изучая скелет первобытного человека: фото
20:26
Перепутал вагон с ванной: в сети появилось забавное видео из метро Киева
20:16
Больничные будут оформлять по-новому: когда и какие изменения ждут украинцев
20:16
В Киеве засветилась пожилая воровка с "богатым" прошлым: фото и видео
20:02
Кейт Миддлтон в короткой юбке угодила в неловкую ситуацию - ее лицо в этом конфузе бесценно
19:54
В Ливии ликвидировали российского морпеха, воевавшего на Донбассе: фото
19:06
Насколько упал рейтинг Зеленского за время его президентства: опубликованы результаты опроса
19:04
Украину заснежило: в сети делятся сказочными фото
19:04
Пожалуй, стоит отказаться: 10 примеров неудачного маникюра для Дня влюбленных
18:39
Space X запустила ракету Falcon 9 с новыми спутниками: впечатляющие фото и видео
18:31
Инициатор импорта российской электроэнергии Герус возглавил антирейтинг руководителей энергетической отрасли - опрос
Все новости

У побережья ОАЭ вспыхнул сильный пожар на нефтяном танкере: фото и видео

среда, 29 января 2020, 22:57
переглянути новину українською
Фото: Фото из открытых источников

В среду, 29 января, на борту нефтяного танкера у побережья Шарджи, ОАЭ, вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что танкер находится в примерно 35 км от побережья. В Федеральном управлении транспорта ОАЭ заявили, что "работают над ликвидацией пожара" на судне.

Специализированный морской портал FleetMon сообщает, что пожар произошел на танкере VLCC ZOYA 1, эксплуатируемом компанией из ОАЭ.

Танкер стоит на якоре у берегов ОАЭ как минимум с 2018 года из-за финансовых и юридических проблем, включая невыплату заработной платы экипажу.

По всей вероятности, на борту судна никого из членов экипажа нет. Пожар мог вспыхнуть из-за воспламенения газа в одном из резервуаров.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились интересные детали про танкер, затонувший у побережья Одессы.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Коронавирус "шагает" по миру: уже почти 1000 зараженных - все подробности

Между Зеленским и Путиным возник "еврейский вопрос"

Новый смертельный вирус из Китая: как уберечься от болезни

Импичмент в США: финал для Трампа и западня для Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: