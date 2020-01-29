У побережья ОАЭ вспыхнул сильный пожар на нефтяном танкере: фото и видео

В среду, 29 января, на борту нефтяного танкера у побережья Шарджи, ОАЭ, вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что танкер находится в примерно 35 км от побережья. В Федеральном управлении транспорта ОАЭ заявили, что "работают над ликвидацией пожара" на судне.

Специализированный морской портал FleetMon сообщает, что пожар произошел на танкере VLCC ZOYA 1, эксплуатируемом компанией из ОАЭ.

Танкер стоит на якоре у берегов ОАЭ как минимум с 2018 года из-за финансовых и юридических проблем, включая невыплату заработной платы экипажу.

По всей вероятности, на борту судна никого из членов экипажа нет. Пожар мог вспыхнуть из-за воспламенения газа в одном из резервуаров.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились интересные детали про танкер, затонувший у побережья Одессы.