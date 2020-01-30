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Пока в Украине идут дожди: Казахстан засыпало снегом, объявлен режим ЧС, видео

четверг, 30 января 2020, 13:37
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В столице Казахстана Нур-Султан объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за сложных погодных условий.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местное издание Liter.kz.

Из-за сильной метели в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев временно задержаны все рейсы. Также для учеников школ и колледжей отменили занятия. Трассы из Нур-Султана по всем направлениям закрыты для любого транспорта.






"У нас по городу Нур-Султан чрезвычайная ситуация объявлена, она прошла регистрацию в управлении юстиции. Сейчас готовится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в шести регионах - это Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, частично там, где есть трудности, в том числе в обеспечении населенных пунктов, она будет объявляться", - отметил заместитель министра внутренних дел Казахстана Юрий Ильин.

Как сообщал "Апостроф", 23 января в городе Ялта оккупированного Крыма бушевал ураганный ветер, он повалил десятки деревьев и сломал часть инфраструктуры.

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