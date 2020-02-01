"Кровавый уголь" и агрессия Кремля: СМИ указали на схему финансирования боевиков ДНР-ЛНР

В санкціях Запада против России есть ряд недостатков, которыми она пользуется. В частности, существует схема отправки в Европу угля с оккупированного Донбасса через РФ.

Об этом говорится в статье на сайте Defenseone.com.

"Среди людей, которые до сих пор уклонялись от санкций и которые играют ведущую роль в торговле углем, которая финансирует авантюризм Москвы в Украине, является Руслан Ростовцев. Через свои компании Ростовцев транспортирует уголь из Донбасса в Россию, где его переупаковывают и отправляют в Европу с надписью "Россия". Прибыль получают пророссийские боевики и фейковые "посольства" ДНР-ЛНР в Марселе и Турине. Неудивительно, что сепаратисты наградили Ростовцева серией медалей. Что поразительно, так это то, что ни представители ЕС, ни США не обратили внимания на такие схемы", - говорится в статье

Отмечается, что должностные лица США и ЕС также должны работать вместе, чтобы ликвидировать пробелы, которые не позволяют существующим санкциям получить полный ожидаемый эффект.

"На сегодняшний день плохая координация привела к появлению множества санкций, чьи несоответствия позволяют ключевым людям и предприятиям, таким как Ростовцев и его угольные торговцы, уклоняться от них. Хорошим первым шагом для Государственного департамента США было бы восстановить должность координатора политики санкций или создать новую должность с аналогичными полномочиями. Другие полезные предложения, в том числе конкретные лица и компании, которые должны стать мишенью, появились в недавнем отчете, опубликованном Международным центром политических исследований при Украинском институте будущего и Польской инициативе "Санкции 2020", - пишет автор материала.

"Сейчас как никогда важно возобновить и пересмотреть эти санкционные меры, которые являются дипломатическим эквивалентом ракет Javelin. Помимо вооруженного конфликта, санкции являются единственным способом улучшить переговорную позицию Украины в ее асимметричной борьбе с Кремлем. Они также имеют решающее значение для убеждения Путина придерживаться международного права. Короче говоря, Украине нужно больше санкций - больше дипломатических ракет, нацеленных на все уровни синдикатов, которые выполняют поручения Путина", - говорится в статье.

Как сообщал "Апостроф", осенью 2019 года СБУ блокировала масштабный механизм финансирования боевиков ЛНР и ДНР через незаконную добычу угля на оккупированных территориях и его дальнейшую поставку в Украину и страны Европы.