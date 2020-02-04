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Ученые обнаружили останки акулы, которой 340 млн лет: фото

вторник, 04 февраля 2020, 01:16
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В штате Кентукки, США два ученых обнаружили окаменелую голову умершей 340 миллионов лет назад акулы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на материал The New York Post.

Так, эколог Рик Олсон и палеонтолог Рик Туми проводили раскопки в национальном парке "Мамонтова пещера" и обнаружили окаменелость формы, которая напоминала часть тела древнего животного.

По словам ученых, была найдена голова акулы вида Saivodus striatus, это подтвердил, в частности, палеонтолог Джон-Пол Ходнетт. По его словам, в той же пещере было обнаружили еще несколько важных находок.

"Мы будто нашли недостающий пазл невероятно большой картины. В пещере нашли останки других видов акул. Это место оказалось богатым на подобные ископаемые", – отметил он.

Палеонтолог уточнил, что представит результаты исследований относительно находок в октябре 2020 года на собрании Общества палеонтологии позвоночных в Цинциннати, США.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США ученые раскопали останки нового вида акулы, возраст которой не менее 91 миллиона лет.

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