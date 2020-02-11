Униженная и оскорбленная: в России обиделись на роль путинской делегации в ПАСЕ

В российских СМИ возмущаются оспариванием полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

На очередное замечание от литовского депутата Эммануэлиса Зингериса, который обратил внимание на пока не принятую поправку в российскую Конституцию, отреагировал обозреватель информационного агентства Regnum Владимир Павленко.

"Развернувшаяся ситуация вновь показала, что удел России в ПАСЕ состоит в балансе между унижением и оскорблением. Унижение — это когда Россию „прощают“ за то или иное, а оскорбление — это обструкция, отказ „прощать“ и предъявление очередных требований и санкций. Особенно непристойно это выглядит, когда инициатором становится представитель какого-нибудь прибалтийского гиганта вроде упомянутого выше Зингериса", - отметил он в своем сообщении.

По мнению Павленко, ПАСЕ будет использовать любой прецедент, чтобы "залезать в сферу внутренних интересов России с целью как бы подогнать их под европейский стандарт".

"Причина тому — не только сиюминутное положение дел, но и сама история возникновения ЕС, укорененность его еще в гитлеровском рейхе и нацеленность на то, чтобы, по словам Бжезинского, процветать за счет России и на обломках России. А надо ли нам подыгрывать такой организации?" - задается вопросом российский обозреватель.

Как ранее сообщал "Апостроф", в ПАСЕ Россию обязали прекратить нарушения прав человека в аннексированном Крыму и прекратить вмешательство в вооруженный конфликт на востоке Украины.