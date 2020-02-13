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На острове Ява произошло извержение "Горы огня": впечатляющие фото и видео

четверг, 13 февраля 2020, 10:39
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На острове Ява произошло извержение вулкана, о пострадавших пока не сообщается.

Об этом сообщает канал Daily Storm в Telegram.

Так, вулкан Мерапи ("Гора огня"), который считается самым активным в этом районе, выпустил столп дыма и пепла вверх на 2000 метров.

В результате этого службы спасения Индонезии были приведены в состояние повышенной готовности.

Также в сеть были слиты фото и видео происшествия на острове Ява – местные жители сумели снять извержение перед тем, как их эвакуировали.

Как сообщал "Апостроф", ранее геологи в ходе исследования базальтовых слоев на территории Австралии установили, что описанное в преданиях коренных жителей, "создавшее мир" извержение вулкана 36 тысяч лет назад действительно происходило.

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