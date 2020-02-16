Кафе на популярном курорте расстреляли из автомата: опубликованы фото

В кафе курортного города Айя-Напа (Кипр) мужчина открыл огонь из автомата и ранил четырех человек.

Об этом сообщает Cyprus Mail.

По сообщению полиции, мужчина в капюшоне подошел к кафе на улице Крио Неро, открыл огонь из автомата и затем скрылся на мотоцикле.

Позже полиция нашла автомат Калашникова в подвале здания возле музея SeaLife, в 100 метрах от места преступления.

Считается, что его целью был известный бизнесмен, который покинул заведение за 15 минут до стрельбы.

В результате стрельбы четыре человека получили серьезные ранения: женщина и трое мужчин. Они в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет.

По словам полиции, правоохранители уже изучили кадры с камер видеонаблюдения из этого района, но делать какие-то выводы пока рано.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в хорватском городе Сплит на улице было убито трех мужчин: по информации местных СМИ, они были наркоторговцами, которых застрелил 26-летний моряк в ответ на угрозы в адрес себя и своего брата.