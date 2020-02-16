RU  UA  EN

понедельник, 17 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

16 февраля

23:41
"Лацио" одержал героическую победу над "Интером" в матче чемпионата Италии
23:40
Оля Цибульская неожиданно появилась на шоу Голос країни-10 - кто повернулся Lime
21:25
Где смотреть онлайн Боруссия - ПСЖ: расписание трансляций
20:55
Боруссия - ПСЖ: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
20:05
Где смотреть онлайн Челси - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций
19:40
В стиле Пятова: бывший вратарь "Динамо" пропустил курьезный гол на последней минуте, видео
18:34
10 нелепых трендов из "нулевых", которые снова возвращаются в моду Lime
18:10
Тоттенхэм Хотспур - РБ Лейпциг: прогноз букмекеров на матч 19 февраля
17:32
Аталанта - Валенсия: прогноз букмекеров на матч 19 февраля
16:55
Украинцы провалились в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону
16:53
Чемпионат мира по биатлону: результаты мужской гонки преследования в Антхольце
15:54
Где смотреть онлайн Атлетико - Ливерпуль: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кафе на популярном курорте расстреляли из автомата: опубликованы фото

воскресенье, 16 февраля 2020, 23:30
переглянути новину українською

В кафе курортного города Айя-Напа (Кипр) мужчина открыл огонь из автомата и ранил четырех человек.

Об этом сообщает Cyprus Mail.

По сообщению полиции, мужчина в капюшоне подошел к кафе на улице Крио Неро, открыл огонь из автомата и затем скрылся на мотоцикле.

Позже полиция нашла автомат Калашникова в подвале здания возле музея SeaLife, в 100 метрах от места преступления.

Считается, что его целью был известный бизнесмен, который покинул заведение за 15 минут до стрельбы.

В результате стрельбы четыре человека получили серьезные ранения: женщина и трое мужчин. Они в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет.

По словам полиции, правоохранители уже изучили кадры с камер видеонаблюдения из этого района, но делать какие-то выводы пока рано.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в хорватском городе Сплит на улице было убито трех мужчин: по информации местных СМИ, они были наркоторговцами, которых застрелил 26-летний моряк в ответ на угрозы в адрес себя и своего брата.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Коронавирус уже убил более 1000 человек: что сейчас происходит

Боже, храни королеву: какой будет для Британии жизнь после Брекзит

Коронавирус "шагает" по миру: уже почти 1000 зараженных - все подробности

Между Зеленским и Путиным возник "еврейский вопрос"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: