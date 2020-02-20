Никакой паники и протестов: как в Британии встречают эвакуированных из Китая, фото

В то время как в Украине подняли бунт из-за прилета украинцев из китайского Уханя, то в Британии прибытие эвакуированных граждан не сопровождалось ни протестами, ни блокированием дорог.

Об этом сообщает издание Berkshire Live.

Эвакуированных из Уханя граждан Британии, после прибытия в Лондон, отправили на двухнедельный карантин в город Милтон-Кинс. Их в нескольких пассажирских автобусах и в сопровождении полиции направили в гостиницу Kents Hill в город за 70 км от Лондона.

Отмечают, что людям привезли все необходимые средства гигиены, сменную одежду. В гостинице есть медперсонал, который будет наблюдать за состоянием прибывших.

Также в издании подчеркивают, что в городе Милтон-Кинс проживает около 250 тысяч человек. Рядом с отелем Kents Hill Park находятся школы, футбольный клуб, фитнес-центр и кампусы университета Open University.

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Как сообщал "Апостроф", в Харьковской области силовики начали "зачистку" дороги от протестующих, которые подняли бунт против прилета украинцев из китайского Уханя.

Однако в Новых Санжарах Полтавской области активисты перекрыли все въезды в райцентр, куда везут эвакуированных из Китая людей.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о прибывших из Китая гражданах, мерах предосторожности и опасность для украинцев. Гарант отметил, что ни в одной стране народ не устраивал протеста против прилета граждан из китайского Уханя. Все заботились о здоровье людей и радовались, что они наконец-то дома.

Напомним, в интернете посмеялись с народного бунта в Украине - люди протестовали против прилета украинцев из китайского Уханя.