Бардак в больницах и странная речь Лукашенко: что происходит в Беларуси после первого случая коронавируса

Некоторые беларусы сами решили сдать анализы после зафиксированного первого случая заболевания коронавирусом в Беларуси, а президент Александр Лукашенко призывает не беспокоиться.

Об этом сообщает "Еврорадио".

Отмечают, что иранский студент Г., у которого 27 февраля нашли коронавирус, чувствует себя отлично. Ярких симптомов заболевания у него нет. После того, как он попал в больницу с небольшой температурой и сдал анализы, врачи отпустили его домой.

"Ребята, вы пока не знаете, что происходит. Я тоже не знаю, потому что тут мне никто ничего не говорит. Со вчерашнего дня (27 февраля - "Апостроф") до сих пор кучу анализов сдал, но пока ответа нет. И вчера я пошел в больницу (в поликлинику) делать анализы. Там мне сказали, что могу ехать домой. Я поехал. Ночью приехали за мной, забрали не только меня, а и жену, и ее родителей. Я не знаю, что сказать и что делать. Был бы коронавирус у меня (видимо, есть) я бы не чувствовал себя так хорошо. Я отлично себя чувствую. Температура 37,4. Это из-за того что моя жена еще до моего прилета, была простывшая. Я прилетел, мы были вместе, и я тоже простыл...", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте":

По данным "БЕЛТА", в то же время президент Беларуси Александр Лукашенко не считает необходимым закрывать границы страны в связи с появлением коронавируса.

"Это пустое", - заявил глава государства 28 февраля во время выступления на съезде Федерации профсоюзов Беларуси.

А в Telegram-канале "Беларусь головного мозга" опубликовали пост мужчины, который прилетел в Минск из Тайланда и для своей же безопасности сам решил сдать анализ на коронавирус. Однако далее начались "приключения".

Также в сети показали, что в Беларуси беда происходит и с масками. Во многих аптеках их нет в наличии.

"В Пинске вообще нету медицинских масок, в аптеках говорят, что все отправлены были в Китай в качестве гуманитарной помощи", - написали в сети.

В связи с такой проблемой с масками, в отделение реанимации одной из центральных районных больниц Гродненской области поступил приказ всем шить многоразовые маски.

"Пул Лукашенко и он сам говорят и пишут, что вирус - это пустое. Закрывать границы неэффективно (ага, а Китай дурные значит). Гораздо важнее "грамотный и эффективный контроль прибывающих на границе". Вот только президенту не сообщили, что инкубационный период 27 дней, вирус передается даже без симптомов, у вас не обязательно должна быть температура. Она может проявиться и через неделю. Именно так во всем мире распространение и упустили. Замер температуры на границе не работает. Да и вообще, с Россией у нас вообще границы нет и никто никого там не контролирует", - написали в интернете.

Также в сети отметили, что в связи с отсутствием масок аптеки просят белорусов не паниковать.

"Народ ломанулся массово скупать оставшиеся маски и противовирусные препараты, антисептики. Из отпусков даже вызывают фармацевтов", - говорится в интернете.

Как сообщал "Апостроф", в сети фотожабой высмеяли якобы строительство посреди Минска (Беларусь) такой больницы, как строили в Ухане за 10 дней для зараженных коронавирусом.