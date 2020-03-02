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Противники России в Молдове устроили массовый бунт: опубликованы фото

понедельник, 02 марта 2020, 19:33
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В понедельник, 2 марта, в Кишиневе (Молдова) ветераны войны в Приднестровье требуют отставки правительства.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание NewsMaker.

Люди собрались под Кабмином и добиваются встречи с его представителями. Активисты скандируют: "Мы - народ, Додон – предатель", "Кику на свалку, вместе с Чокоем", "Долой Додона", "Долой правительство".

Полицейские, окружившие вход в здание, согласились впустить в здание представителей протестующих, но большинство манифестантов не согласны и требуют, чтобы представители Кабмина вышли на улицу.

Протестующие отказались обсуждать что-то без прессы, а премьер отказался говорить в присутствии журналистов. По мнению Кику, встреча лицом к лицу была бы более эффективной.

По данным TV8, между митингующими и правоохранителями возникла потасовка. Один из протестующих разбил стеклянные двери в правительственное здание, а полиция вывела его из толпы.

Кроме того, люди перекрыли движение на перекрестке проспекта Штефана чел Маре и улицы Пушкина. Не могут проехать ни машины, ни троллейбусы. Водители пытаются уговорить их пропустить машины, но протестующие не согласны. "Идите к Кику", - посоветовала участница акции. Машину скорой помощи демонстранты пропустили.

Отмечают, что митингующие недовольны пророссийским курсом молдовского правительства и президента, а также последними заявлениями глава МИД Молдовы Аурелиу Чокоя, который сказал, что конфликт в Приднестровье удалось прекратить благодаря российской армии.

2 марта в Молдове отмечают годовщину начала конфликта в Приднестровье. Протест организовал Национальный совет ветеранов войны.

Как пишет Deschide, протестующие также приняли декларацию, призывающую к немедленному и безоговорочному выводу российских войск с территории Молдовы, отставке министра иностранных дел Аурелиу Чокоя, а также к расширению прав ветеранов и членов их семей.

Как сообщал "Апостроф", новый куратор боевиков от России Дмитрий Козак попытается повторить ситуацию с Приднестровьем на Донбассе.

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