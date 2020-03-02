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Турецкие военные в Сирии передали "привет" Путину: опубликовано фото

понедельник, 02 марта 2020, 05:10
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В Сирии заметили турецкую ракету, на которой военные оставили послание президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает "Украинский Диалог" в Telegram.

Авторы опубликовали фото ракеты с необычной надписью, на ней написано "Putin`s sevgilerle", что в переводе с турецкого значит "Путину с любовью".

"Турецкий снаряд с приветом Путину. Турки от наших переняли", - подписали фото.

Отметим, такие "приветы" российскому президенту часто передают украинские военные на Донбассе.

Напомним, что сирийские войска нанесли удар по турецким позициям вечером 27 февраля. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 турецких военных. В ответ на это в ночь на 28 февраля Турция нанесла удар по сирийским объектам.

Подробнее об обострении ситуации в Сирии и возможности прямого вооруженного конфликта между Россией и Турцией читайте в материале "Апострофа": Идлиб с ними: грозит ли Путину турецкий гамбит.

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