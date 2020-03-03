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Бич библейских масштабов: Китай оказался под угрозой еще одного крупного бедствия

вторник, 03 марта 2020, 18:56
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В Китае, который пострадал от эпидемии нового коронавируса, готовятся к возможному нашествию саранчи из соседних стран — Индии и Пакистана. Ученые используют спутниковые и метеорологические данные для мониторинга ситуации.

Об этом сообщает издание Newsweek.

По данным китайских властей, проблемы в стране может вызвать нашествия пустынной саранчи. Особое опасение вызывает рой из Пакистана, который переживает наихудшую вспышку за последние годы и летом этого года может войти в пределы Китая.

"Крайне маловероятно, что пустынная саранча непосредственно мигрирует во внутренние районы Китая, но если нашествие саранчовых за границей будет сохраняться, вероятность проникновения саранчи в Китай в июне или июле резко возрастет", - уточнил исследователь из Института защиты растений Китайской академии сельскохозяйственных наук Чжан Цзэхуа,

Меры предосторожности предпринимаются в Хунджерабе - горном перевале между северным Пакистаном и юго-западом Китая. Здесь проводят мониторинг, транспортные средства будут проверяться на наличие саранчи и яиц саранчи.

Ученые объясняют большие скопления саранчи в Пакистане проливными дождями, вызванными циклонами, в 2018 и 2019 годах в местах ее размножения вокруг Красного моря.

Вспышка затронула районы в Южной Азии и на Ближнем Востоке и распространилась вглубь Восточной Африки, достигнув Демократической Республики Конго (ДРК) впервые с 1944 года. В Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что крайне необходимо дополнительное финансирование, чтобы предотвратить продовольственный кризис.

"Это бич библейских масштабов. Несмотря на то, что этот бич очень древний, его масштабы беспрецедентны в наше время", - говорится в заявлении ООН.

Официальные лица также заявили, что отправят "комплексный пакет чрезвычайной помощи" в Пакистан для борьбы с роями в регионе.

Как сообщал "Апостроф", эпидемия коронавируса в Китае может обернуться для мировой экономики ударом, большим, чем кризис 12-летней давности.

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