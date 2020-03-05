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Умер бывший генсек ООН: чем он был известен

четверг, 05 марта 2020, 07:00
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Фото: Telegram

На 101 году жизни умер бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) и известный перуанский дипломат Хавьер Перес де Куэльяр.

Об этом сообщает перуанское агентство Andina со ссылкой на заявление сына экс-генсека Франсиско Переса де Куэльяра.

Экс-генсека похоронят в субботу, 7 марта, на кладбище Presbítero Maestro в Лиме.

Как известно, Хавьер Перес де Куэльяр родился 19 января 1920 года в Лиме. С 1940 года работал в перуанском министерстве иностранных дел, а также в посольствах Перу во Франции, Великобритании, Боливии, Бразилии, Швейцарии.

В период с 1969 по 1971 годы занимал должность посла Перу в СССР. В 1982 году Перес де Куэльяр занял пост генерального секретаря ООН. На этой должности он проработал два срока.

Хавьер Перес де Куэльяр активно участвовал как посредник во многих конфликтах. В 1987 году было присвоено звание почетного гражданина Загреба. В 1995 году участвовал в выборах президента Перу, но набрал 22 % голосов, уступив Альберто Фухимори.

Он некоторое время работал профессором международного права в Дипломатической академии Перу и профессором международных отношений в Академии воздушных войск Перу.

Как сообщал "Апостроф", ранее в столице Египта Каире в больнице скончался посол России Сергей Кирпиченко.

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