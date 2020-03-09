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"Черные лебеди" готовы: появились меткие карикатуры на обвал цен на нефть

понедельник, 09 марта 2020, 15:21
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Известный карикатурист Сергей Елкин отреагировал на катастрофический для России обвал цены на нефть, который называют началом нефтяной войны между Саудовской Аравией и Россией, из-за отказа последней подписывать сделку с ОПЕК+.

Сатирические рисунки по этому поводу художник опубликовал в сети.

В частности, карикатурист изобразил ожидание непредсказуемых факторов, так называемых "черных лебедей", которые могут радикально повлиять на рынок.

Кроме того, нынешние отношения между Саудовской Аравией и Россией Сергей Елкин отобразил карикатурой с участием российского президента Владимира Путина, которому саудовский шейх говорит сакраментальную фразу: "Я твой нефть труба (цена) шатал".

Как сообщал "Апостроф", по России нанесла существенный удар ситуация с падением цен на нефть после разрыва сделки РФ с ОПЕК, резко подешевел российский рубль.

Подробнее о ситуации в России читайте в материале "Апострофа": "Черный понедельник" на рынке нефти: кому нужна новая война и как она "убьет" Россию.

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