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Начало нового кризиса? Рынки по всему миру ушли в "крутое пике"

понедельник, 09 марта 2020, 20:23
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Фондовый рынок США продолжил падение на фоне обвала цен на нефть: торги уже вынуждены были приостановит из-за резкого снижения.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным Нью-Йоркской биржи, после возобновления торгов котировки сократили темпы падения, однако снижение продолжается. В частности, индекс Dow Jones упал еще 5,85% (установился на уровне 24 350,78 пункта), индекс S&P 500 на 5,78% (находится на отметке 2800,71 пункта), индекс Nasdaq упал на 5,46% (до 8107,15 пункта).

Также на Нью-Йоркской фондовой бирже резко упали котировки ценных бумаг российских компаний Veon, "Мечел", "Яндекс", МТС и Qiwi.

В свою очередь, в Европе основные фондовые индексы завершили торги снижением на 7-8%.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 7,69%, до 5965,77 пункта. Французский CAC 40 - на 8,39%, до 4707,91 пункта.

Немецкий индекс DAX уменьшился на 7,94%, до 10631,63 пункта. Падение итальянского FTSE MIB достигло 11,17%, до 18475,91 пункта.

Подробнее о том, чем грозит возможный новый мировой кризис Украине читайте в материале "Апострофа": Идеальный шторм: чем закончится для Украины "черный понедельник" на фондовом рынке.

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