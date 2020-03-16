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Компьютерная игра, в которой солдат Путина показали террористами, пользуется успехом в мире

понедельник, 16 марта 2020, 03:18
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Компания Activision Blizzard заявила, что в течение первых 24 часов после запуска Call of Duty Warzone, которая является независимым расширением игры Call of Duty: Modern Warfare, к условно-бесплатной игре приобщилось более 6 миллионов человек.

Об этом сообщили в Twitter компании.

Для сравнения, проект от Activision стартовал лучше, чем Apex Legends, которая за первые 24 часа привлела 2,5 миллиона человек. В своё время Fortnite Battle Royale привлекла более миллиона игроков за первые сутки.

"Call of Duty остается одной из самых успешных франшиз развлекательной индустрии всех времён. В Warzone мы позволяем игрокам бесплатно приобщиться к веселью Call of Duty", - сказал глава Activision Blizzard Бобби Котик.

Call of Duty Warzone вышла на РС, PS4 и Xbox One. В России PS4-версии недоступна.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в России возник крупный скандал из-за игры Call of Duty: Modern Warfare, где российских солдат представили убийцами и террористами.

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