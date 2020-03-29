RU  UA  EN

воскресенье, 29 марта
  • НБУ:USD 27.80
  • НБУ:EUR 30.45
НБУ:USD  27.80
Меню
Мир

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

29 марта

11:41
Сгорела за 10 дней: названа причина смерти легенды украинской социологии
11:05
В США коронавирус впервые убил младенца
10:56
Можно будет даже загорать: синоптик рассказал, какой погоды ждать украинцам в апреле
10:49
В Украину прибыл второй "самолет жизни" из Китая с защитой против коронавируса: фото
10:34
Создан в лаборатории или нет: ученые сделали важное заявление о коронавирусе
10:29
Более сотни заражений за сутки: в Минздраве назвали страшное число больных коронавирусом
10:04
Нашли в багажнике: под Днепром зверски убили молодого полицейского
09:44
Сложное испытание: еще один депутат признался, что подхватил коронавирус
09:07
В Одессе неадекват с ножом бросался на людей на улице: опубликовано видео
08:40
Не давали шансов: сеть потрясла удивительная история спасения украинки от коронавируса в Италии, видео
08:17
В Киев прибыл поезд с эвакуированными из России украинцами: фото и видео
08:04
Появились данные о состоянии украинцев, которые лечатся от коронавируса в Киеве: фото
Все новости

Жена-красавица премьера Канады поборола коронавирус: фото

воскресенье, 29 марта 2020, 10:13
переглянути новину українською
Фото: Униан

Супруга канадского премьер-министра Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо излечилась от коронавируса.

Об этом она написала в Facebook.

"Я себя чувствую намного лучше и получила заверение от моего лечащего врача и Минздрава, что опасность уже миновала", - написала она.

Трюдо поблагодарила за поддержку и призвала граждан к соблюдению физической дистанции и попросила поддерживать связь друг с другом с помощью социальных сетей.

Жена канадского премьера также выразила уверенность, что текущий кризис можно преодолеть, однако необходимо помнить о рекомендациях врачей и оставаться дома.

Ранее "Апостроф" сообщал, что по состоянию на вечер 28 марта, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло чуть ли не в два раза - до 356.

Напомним, что в Украине на данный момент нет документа, который бы позволил врачам назначать пациентам с коронавирусом препараты для их лечения.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Коронавирус убил уже 30 тысяч человек: что происходит в Украине и мире (хроника 28 марта)

Коронавирус убил больше 26 тысяч: что происходит в Украине и мире (хроника 27 марта)

Во всем виноваты Билл Гейтс, метеориты и мобильная связь: почему мир болеет коронавирусом

Новые жертвы и гигантские очереди: что творится в Украине и мире - свежий обзор за 20 марта

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: